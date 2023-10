VAUGHAN, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - En ce moment, dans des communautés d'un bout à l'autre du pays, il est trop difficile de bâtir les logements dont nous avons besoin, et en particulier des logements abordables. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités pour éliminer les obstacles et bâtir plus de logements, plus rapidement. Il aide ainsi les Canadiens - qu'il s'agisse de jeunes familles, d'aînés ou de nouveaux arrivants - à se trouver un bon toit à un coût abordable.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la Ville de Vaughan, en Ontario, afin d'accélérer la création de plus de 1 700 nouvelles unités de logement, ce qui favorisera la construction de milliers de logements supplémentaires au cours des trois prochaines années. Ceci contribuera à la construction de plus de 40 000 nouveaux logements au cours de la prochaine décennie et permettra de répondre à la demande dans l'une des municipalités canadiennes connaissant la croissance la plus rapide.

Grâce à cette entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, 59 millions de dollars seront versés pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement. L'entente permettra d'autoriser le développement de haute densité près des transports en commun, y compris les stations de métro et les stations de train du réseau GO, d'accorder la priorité à la construction d'immeubles de logements et d'habitations abordables et de moderniser les systèmes d'octroi de permis désuets afin d'accélérer la mise en chantier. La Ville de Vaughan modifiera aussi un règlement de zonage pour autoriser la construction d'un nombre maximal de quatre habitations par terrain.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements contribue à alléger les formalités administratives et à accélérer l'offre d'au moins 100 000 nouvelles habitations destinées aux résidents de villes et de communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays. Ce programme réclame des plans d'action innovateurs de la part des administrations locales. Une fois les plans approuvés, les fonds sont fournis dès le départ pour que la construction se fasse rapidement, et d'autres fonds sont versés lorsque les résultats sont atteints. Nous invitons les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, que ce soit en accélérant la réalisation des projets, en permettant l'augmentation de la densité d'habitations ou en encourageant la construction de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie des Canadiens plus abordable, et le logement est au cœur de ce travail. Notre plan visant à doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie nous aidera à créer l'offre de logements dont nous avons besoin. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones afin de continuer à bâtir plus de logements pour les Canadiens, plus rapidement, et de rendre la vie plus abordable.

« En ce qui concerne la construction de logements dans ce pays, il n'est tout simplement pas possible de maintenir le statu quo. Nous avons besoin davantage d'appartements, de maisons et de logements abordables situés à distance de marche des transports en commun - et nous devons les construire plus rapidement. Voilà l'objet de l'annonce faite aujourd'hui à Vaughan. Nous poursuivrons notre collaboration avec les administrations locales pour les aider à mettre en œuvre leurs approches innovatrices en vue de construire plus de logements, plus rapidement. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes permettent la construction de logements dans leurs communautés. Les mesures annoncées aujourd'hui permettront de construire des milliers de nouveaux logements pour les habitants de Vaughan. En collaboration avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous aidons à construire davantage de logements pour les Canadiens, à des prix qu'ils peuvent se permettre. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Vaughan a toujours été une destination de choix, où les gens rêvent de s'installer et où les générations futures souhaitent élever leurs familles, lancer une entreprise et jouir d'une qualité de vie inégalée. Mes collègues du conseil municipal de Vaughan et moi avons eu le plaisir de collaborer avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que Vaughan obtienne cet investissement essentiel pour favoriser la construction de logements dans notre ville. Je suis fier de me tenir aux côtés du premier ministre Trudeau à l'occasion de cette annonce historique, qui s'inscrit dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, afin de construire de nouveaux logements à Vaughan et d'aider d'innombrables familles et résidents à réaliser ce rêve. »

-- Son Honneur Steven Del Duca, maire de Vaughan

Vaughan figure parmi les villes canadiennes qui connaissent la croissance la plus rapide. Au cours des 20 dernières années, Vaughan est passée d'une municipalité de banlieue à un centre urbain, sa population ayant augmenté de 78 %. Vaughan prévoit accueillir 7 700 nouveaux habitants chaque année au cours des 30 prochaines années.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Elle est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices.

qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Elle est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices. Le mois dernier, le premier ministre a annoncé la première entente de ce genre, entre le gouvernement fédéral et la Ville de London , en Ontario . Cette entente prévoit l'octroi de 74 millions de dollars pour accélérer la construction de plus de 2 000 logements supplémentaires à London au cours des trois prochaines années seulement et de milliers d'autres logements dans les années suivantes.

, en . Cette entente prévoit l'octroi de 74 millions de dollars pour accélérer la construction de plus de 2 000 logements supplémentaires à London au cours des trois prochaines années seulement et de milliers d'autres logements dans les années suivantes. Le Fonds pour accélérer la construction de logements s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été lancés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été lancés. Depuis 2015, le gouvernement a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

