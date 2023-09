LONDON, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - En ce moment, dans des communautés d'un bout à l'autre du pays, y compris à London, en Ontario, il est trop difficile de bâtir les logements dont nous avons besoin, et en particulier des logements abordables. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités pour éliminer les obstacles et bâtir plus de logements, plus rapidement. Il aide ainsi les gens - qu'il s'agisse de jeunes familles, d'aînés ou de nouveaux arrivants - à se trouver un bon toit à un coût abordable.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la Ville de London, en Ontario, afin d'accélérer la création de plus de 2 000 logements additionnels au cours des trois prochaines années seulement et d'en bâtir des milliers d'autres dans les prochaines années. C'est la première entente conclue au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements, lancé plus tôt cette année dans le but d'encourager l'allégement des formalités administratives, la mise à jour de politiques locales visant notamment le zonage, et la construction de plus de logements, plus rapidement.

Dans le cadre de cette entente, 74 millions de dollars contribueront à augmenter l'offre de logements à London. Grâce à ces nouveaux fonds, London pourra autoriser le développement de haute densité sans procéder à des changements de zonage, ce qui élimine un obstacle important pour la création du type d'habitation dont nous avons besoin. De plus, London permettra dorénavant la construction d'un nombre maximal de quatre logements par propriété dans les quartiers de faible densité, se départira de certains de ses terrains pour que puissent être aménagés plus de logements et nouera des partenariats avec des fournisseurs de logements sans but lucratif pour que plus de logements abordables soient construits. Grâce à ce plan, on comptera plus d'habitations près des transports en commun, plus de logements à la disposition des étudiants et plus d'habitations de type duplex, triplex ou petit immeuble à logements.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements contribue à alléger les formalités administratives et à accélérer l'offre d'au moins 100 000 nouvelles habitations destinées aux résidents de villes et de communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays. Ce programme réclame des plans d'action innovateurs de la part des administrations locales. Une fois les plans approuvés, les fonds sont fournis dès le départ pour que la construction se fasse rapidement et d'autres fonds sont versés lorsque les résultats sont atteints. Chaque entente conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements exigera que la municipalité visée mette fin au zonage d'exclusion et encourage la construction d'appartements à proximité des transports en commun afin d'aider les personnes âgées, les étudiants et les familles. Nous invitons les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, que ce soit en accélérant la réalisation des projets, en permettant l'augmentation de la densité d'habitations ou en encourageant la construction de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie des Canadiens plus abordable, et le logement est un aspect essentiel de notre tâche. Notre plan visant à doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie nous aidera à créer l'offre de logements dont nous avons besoin. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones afin de continuer à bâtir plus de logements pour les Canadiens, et ce, plus rapidement.

Citations

« Tout le monde mérite un logement où il fait bon vivre. Voilà pourquoi nous réduisons les formalités administratives et finançons de nouvelles façons de bâtir plus de logements, et en particulier des logements abordables, plus rapidement. Cette entente sans précédent conclue avec London sera la première d'une série, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec tous les ordres de gouvernement afin d'aider tout le monde à se trouver un chez-soi. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous devons bâtir plus de logements, plus rapidement. La toute première entente conclue au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements que nous avons annoncée aujourd'hui avec la Ville de London donnera lieu à la construction de milliers de nouveaux logements. Pour rendre le logement plus abordable, nous devons en augmenter l'offre, et c'est ce que la proposition de la Ville de London prévoit. Je suis vraiment très fier de cet investissement, qui a été rendu possible parce que la Ville de London avait la volonté de simplifier le développement. Ce n'est là qu'une des nombreuses ententes que nous conclurons avec les municipalités de partout au pays qui ont un appétit semblable pour la construction de logements, pour le bien des Canadiens. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est le plus important investissement dans le logement et l'infrastructure de soutien à l'habitation jamais vu dans l'histoire de London. Et, dans notre communauté, les besoins ne pourraient être plus grands. London est la ville ontarienne connaissant la croissance la plus rapide, et cela est en grande partie attribuable à l'expansion d'un secteur de la fabrication florissant dans notre région. Le Fonds pour accélérer la construction de logements aidera London à répondre aux besoins associés à cette croissance, comme le méritent les citoyens. Nous pensons que le logement est un droit de la personne et, en collaboration avec le gouvernement fédéral, nous nous servirons de ces fonds pour stimuler l'offre générale de logements et veiller à ce que ces logements soient bien desservis par les réseaux de transport en commun, offrir des mesures d'encouragement pour la conversion d'espaces commerciaux dans le centre, renforcer notre programme d'intervention en matière de santé et d'itinérance et moderniser nos processus d'approbation pour pouvoir agir encore plus rapidement. »

-- Son Honneur Josh Morgan, maire de London

Faits saillants

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Elle est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices.

qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Elle est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices. Le FACL s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été lancés dans le cadre de la SNL.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été lancés dans le cadre de la SNL. Depuis le lancement de la SNL, le gouvernement du Canada a appuyé la création de plus de 113 000 logements et la réparation de plus de 126 000 logements. Ces mesures visent en priorité les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les aînés, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou exposées à le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

a appuyé la création de plus de 113 000 logements et la réparation de plus de 126 000 logements. Ces mesures visent en priorité les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les aînés, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou exposées à le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence. Depuis 2015, le gouvernement a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]