Nous devons tenir nos promesses - Les investissements d'Éducation sans délai profitent à sept millions d'enfants touchés par des crises

NEW YORK, 23 août 2022 /CNW/ - Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou ECW ), le Fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée, a publié aujourd'hui son dernier rapport « We Have Promises to Keep: Annual Results Report » (Nous avons des promesses à tenir : rapport annuel des résultats). Ce rapport révèle que les investissements d'ECW avec des partenaires stratégiques ont profité à près de sept millions d'enfants et d'adolescents, dont 48,4 % étaient des filles, depuis le début des activités du Fonds en 2017.

Le dernier rapport annuel des résultats de l’ECW souligne l’incidence du Fonds mondial de l’ONU pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée à l’heure où les dirigeants s’efforcent de tenir la promesse d’une éducation universelle, équitable et de qualité.

Grâce à ses partenariats stratégiques, l'ECW a rejoint 3,7 millions d'enfants dans 32 pays touchés par des crises en 2021. Cette même année, 11,8 millions d'enfants de plus ont bénéficié des initiatives de lutte contre la COVID-19 du Fonds, ce qui portait à 31,2 millions le nombre total d'enfants soutenus par ces initiatives.

ECW a mobilisé un montant record de 388,6 millions de dollars américains en 2021, et le total des contributions au Fonds dépasse maintenant 1,1 milliard de dollars américains.

« Il n'y a pas de plus beau rêve que celui d'une éducation. Nous devons tenir notre promesse d'offrir à tous une éducation de qualité, inclusive et équitable », a déclaré le très honorable Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et président du groupe directeur de haut niveau de l'ECW.

Le rapport annuel qui s'appuie sur de nouvelles estimations consternantes indique que 222 millions d'enfants et d'adolescents d'âge scolaire touchés par des crises dans le monde ont un besoin d'un soutien éducatif urgent. Sur ce nombre, 78,2 millions ne vont pas à l'école et 119,6 millions sont scolarisés mais n'atteignent pas les compétences minimales en mathématiques et en lecture.

Selon le rapport, les effets dévastateurs des conflits armés, des déplacements forcés et des changements climatiques et l'effet aggravant de la pandémie de COVID-19 ont alimenté les besoins urgents accrus en éducation. Les campagnes de financement ont atteint 2,9 milliards de dollars américains en 2021, par rapport à 1,4 milliard de dollars américains en 2020. Les fonds amassés pour l'éducation ont atteint un montant record de 645 millions de dollars américains en 2021, mais le déficit de financement global a augmenté de 17 %, passant ainsi de 60 % en 2020 à 77 % en 2021.

La conférence sur le financement de haut niveau de l'ECW, qui se tiendra à Genève en février 2023, et la campagne 222 millions de rêves appellent les donateurs gouvernementaux, le secteur privé, les fondations et les personnes fortunées à passer des engagements aux actes en faisant des contributions substantielles à l'ECW.

« Les solides résultats obtenus par l'ECW au cours de ses cinq premières années d'existence sont la preuve que nous pouvons donner aux filles et aux garçons touchés par des crises l'espoir et la possibilité d'avoir une éducation de qualité et la protection pour y arriver », a affirmé Yasmine Sherif, directrice d'Éducation sans délai.

