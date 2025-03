Alors qu'elle était capitaine de l'équipe Afghan Dreamers (« les rêveuses afghanes »), la Défenseure mondiale d'Éducation sans délai (ECW) Somaya Faruqi a mené son équipe à la victoire lors de compétitions mondiales de robotique, a construit un ventilateur à partir de pièces de voiture, et a dû fuir son pays. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement courageux en faveur de l'accès à l'éducation pour tous les enfants en Afghanistan.

NEW YORK, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le nouveau film d'Angel Studios, Briseuses de règles - qui prend l'affiche aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Sri Lanka - met en avant l'espoir, le courage et la résilience de l'équipe de robotique des filles afghanes.

Angel Studios’ new feature film 'Rule Breakers' launches in theaters across the United States, Canada, South Africa and Sri Lanka today.

Le long-métrage (voir la bande-annonce disponible ici) retrace l'incroyable parcours des Afghan Dreamers. Au moment où leur ingéniosité attire l'attention du monde entier, leur succès devient une source d'espoir - mais aussi de résistance. Face aux menaces et aux sacrifices, leur courage et leur unité déclenchent un mouvement qui pourrait transformer le monde à jamais.

C'est une histoire bouleversante et un appel urgent à ramener les filles afghanes vers un avenir plus sûr et porteur d'espoir grâce à une éducation de qualité.

« À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous nous joignons aux nations du monde entier pour demander la levée de l'interdiction cruelle et destructrice de l'éducation secondaire des filles. Il est temps de reconstruire l'Afghanistan en s'appuyant sur son atout le plus précieux : la force et la résilience de ses filles et garçons. Maintenons leur espoir en vie grâce à l'éducation et permettons-leur de se développer et d'être productifs et productives pour leur pays. »

- Yasmine Sherif, Éducation sans délai (ECW), le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée au sein de Nations Unies.

L'ancienne capitaine des Afghan Dreamers, Somaya Faruqi, étudie aujourd'hui l'ingénierie mécanique aux États-Unis et continue de défendre l'éducation des filles en Afghanistan en tant que Défenseure mondiale d'Éducation sans délai.

« Briseuse de règles offre au monde un aperçu de la réalité que vivent aujourd'hui des millions de filles et de femmes afghanes sous le régime des Talibans. Elles se voient refuser leur droit fondamental à l'éducation, leur liberté et leur dignité. Nos voix ne seront pas réduites au silence.»

- Somaya Faruqi

Le film, du réalisateur oscarisé Bill Guttentag, met en vedette Ali Fazal et Nikohl Boosheri, aux côtés de Noorin Gulamgaus, Amber Afzalzi, Nina Hosseinzaheh, Sara Rowe et Miriam Siraj.

« L'histoire de Briseuses de règles dépasse le cadre du cinéma - c'est un témoignage du pouvoir de l'éducation, de la technologie et de la résilience. Le parcours de l'équipe de robotique des filles afghanes incarne le courage de jeunes femmes qui refusent d'accepter les limites imposées par la société, en utilisant la science et l'innovation comme outils de résistance. »

- Elaha Mahboob, scénariste et productrice exécutive de Briseuses de règles

Le 17 septembre 2021, les Talibans ont interdit l'accès à l'éducation secondaire aux filles en Afghanistan. Aujourd'hui, environ 2,5 millions de filles afghanes sont privées d'éducation, selon l'UNESCO. L'accès à l'école primaire a également fortement diminué depuis la prise de pouvoir des Talibans, avec environ 1,1 million d'enfants en moins - filles et garçons confondus - fréquentant l'école.

Éducation sans délai et ses partenaires mondiaux continuent à fournir une éducation communautaire aux filles et aux garçons afghans. Avec plus de 88 millions de dollars investis à ce jour, ces programmes sont mis en œuvre sur le terrain grâce à des partenaires locaux et ont déjà permis de scolariser plus de 229 000 enfants, dont 52 % de filles.

ECW a lancé sa campagne #Voixdesfillesafghanes en 2023 avec le soutien de nombreux défenseurs des droits humains à l'échelle mondiale. Depuis son lancement, cette initiative a touché plus de 180 millions de personnes et rassemblé le soutien de plus de 50 leaders mondiaux, notamment des auteurs à succès, des artistes et des organisations de la société civile. Rejoignez Éducation sans délai aujourd'hui en soutenant #Briseuses de règles, #Voixdesfillesafghanes ou en effectuant un don individuel.

À propos d'Éducation sans délai :

Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou « ECW ») est le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée au sein de Nations Unies. Nous soutenons une éducation de qualité pour les filles et les garçons réfugiés ou déplacés internes et touchés par des crises, pour que nul ne soit laissé pour compte. Éducation sans délai s'appuie sur le système multilatéral pour accroître la vitesse des interventions en situation de crise et établir des liens entre les mesures d'assistance immédiate et les interventions à plus long terme par le biais de programmes pluriannuels conjoints. Éducation sans délai travaille en étroite collaboration avec des gouvernements, des donateurs publics et privés, des organismes des Nations unies, des organisations de la société civile et d'autres acteurs de l'action humanitaire et de l'aide au développement pour gagner en efficacité et décloisonner les interventions. Éducation sans délai lance un appel urgent aux donateurs des secteurs public et privé afin de mobiliser les ressources requises pour venir en aide à davantage d'enfants et de jeunes vulnérables.

À propos d'Angel Studios :

Angel Studios est une société de distribution axée sur des valeurs, qui met en avant des histoires porteuses de lumière auprès du grand public. Grâce à sa guilde Angel Guild plus de 990 000 membres issus de plus de 170 pays participent aux décisions sur les projets cinématographiques et télévisuels que le studio commercialisera et distribuera. Angel Studios est à l'origine du succès mondial SOUND OF FREEDOM, qui a généré 250 millions de dollars au box-office. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Angel.com. Le site web contenant la bande-annonce de Briseuses de règles est accessible ici.

