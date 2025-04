Cette dirigeante visionnaire faisant la promotion des droits des enfants dirigera les efforts mondiaux d'Education Cannot Wait visant à mobiliser plus de ressources pour veiller à ce que les enfants qui se retrouvent en première ligne des crises humanitaires les plus graves du monde puissent accéder à une éducation de qualité.

NEW YORK, 3 avril 2025 /CNW/ - Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence ou de crise prolongée, est fier d'annoncer la nomination de Sigrid Kaag, des Pays-Bas au poste de présidente de son groupe de la haute direction.

En tant que présidente, madame Kaag agira à titre de championne et de promotrice du renforcement de la volonté politique et de l'augmentation du financement mondial de l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées, alors que les dirigeants mondiaux s'efforcent de tenir la promesse d'une éducation universelle énoncée dans le Pacte pour l'avenir et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Dans le cadre de son plan stratégique de quatre ans, ECW travaille avec des donateurs, des États membres, le secteur privé, des organismes des Nations Unies et des membres de la société civile afin de recueillir 1,5 G$ de dollars américains pour offrir à 20 millions d'enfants touchés par les différentes crises la sécurité, l'espoir et les possibilités d'une éducation de qualité.

Les besoins sont plus criants que jamais. Lorsque le très honorable Gordon Brown a fondé ECW en 2016, on estimait qu'environ 75 millions d'enfants touchés par une crise avaient besoin d'un soutien urgent en matière d'éducation. Aujourd'hui, ce nombre a plus que triplé pour atteindre près de deux cent cinquante millions de filles et de garçons touchés par les différentes crises.

« Education Cannot Wait et ses partenaires stratégiques transforment la vie de millions de filles et de garçons touchés par les conflits armés, les déplacements forcés et les catastrophes climatiques. « Notre investissement dans la défense de leur droit à une éducation de qualité est notre responsabilité commune et le meilleur investissement pour favoriser la résilience économique, la sécurité mondiale et le développement durable », a déclaré Sigrid Kaag. « Grâce au soutien continu, généreux et élargi de donateurs des secteurs public et privé, nous pouvons améliorer les résultats remarquables d'ECW, qui ont déjà aidé plus de 11 millions d'enfants. Je remercie le très honorable Gordon Brown pour son leadership visionnaire dans la création et la direction d'ECW - d'un jeune organisme il y a quelques années au fonds mondial d'un milliard de dollars qu'il est devenu aujourd'hui. Je me réjouis à l'idée de travailler avec le groupe de la haute direction et la directrice, avec le soutien du comité exécutif pour perpétuer son héritage. »

M. Brown, qui a été président du groupe de la haute direction d'ECW de 2016 à 2024, poursuivra ses efforts de sensibilisation à l'échelle mondiale en tant qu'envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale.

« Grâce à sa grande expérience internationale diversifiée et à sa passion pour répondre aux besoins des enfants, des réfugiés et des jeunes déplacés touchés par les crises, Sigrid Kaag sera une excellente présidente pour favoriser l'évolution continue d'Education Cannot Wait », a déclaré M. Brown.

« Sous la direction stratégique et visionnaire du très honorable Gordon Brown, Education Cannot Wait et nos partenaires ont créé une nouvelle vision visant à offrir une éducation de qualité rapidement selon la nature des besoins humanitaires et avec un grand souci de développement aux premières lignes des crises humanitaires mondiales », a déclaré Yasmine Sherif, directrice d'ECW. « Nous sommes ravis d'accueillir Sigrid Kaag à titre de nouvelle présidente du groupe de la haute direction. Grâce à son leadership, nous poursuivrons nos efforts visant à venir en aide à des millions de filles et de garçons touchés par les différentes crises dans le monde. »

La nomination de madame Kaag est le fruit d'un vaste processus de consultation, de sélection et d'approbation auprès de hauts dirigeants des Nations Unies, dont António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF et des hauts dirigeants du groupe de la haute direction d'ECW.

Le groupe de la haute direction d'ECW fournit des conseils stratégiques sur les opérations du Fonds. Convoqué au niveau ministériel, il est composé d'organismes partenaires, y compris des dirigeants d'organismes des Nations Unies et d'organismes d'aide multilatérale, des chefs de la direction d'organismes et de fondations de la société civile et des représentants du secteur privé, et travaille en étroite collaboration avec la directrice et le comité exécutif d'ECW.

Sigrid Kaag possède une vaste expérience dans les domaines de la politique, de l'aide humanitaire et du développement, ainsi que de la diplomatie. En 2025, elle a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au poste de coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient par intérim. Madame Kaag termine tout juste son mandat de coordonnatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza, un rôle qu'elle occupait depuis 2024. Elle a été la première vice-première ministre et la première femme à occuper le poste de ministre des Finances au sein du gouvernement néerlandais, dès janvier 2022. Auparavant, elle a occupé les fonctions de ministre néerlandaise du Commerce et de la Coopération au développement d'octobre 2017 à mai 2021, et de ministre des Affaires étrangères jusqu'en septembre 2021.

