LIMA (Pérou), le 16 nov. 2024 /CNW/ - Notre gouvernement fait du Canada la destination de choix pour l'investissement et les affaires. Nous créons des emplois bien rémunérés, renforçons la classe moyenne et donnons la chance aux travailleurs et aux entreprises du Canada de saisir toutes les occasions qui s'offrent à eux.

Voilà le message que le premier ministre Justin Trudeau a communiqué lors de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Lima, au Pérou, où il a conclu sa participation aujourd'hui. La région de l'APEC, qui regroupe 21 économies et représente plus de 60 % du PIB mondial et 84 % des échanges commerciaux du Canada, connaît une croissance rapide et compte quatre des cinq principaux partenaires commerciaux du Canada. La région présente donc un potentiel extraordinaire pour la création d'emplois au Canada.

Lors de la Réunion des dirigeants, le premier ministre a pris des mesures pour éliminer les obstacles au commerce et élargir le réseau de partenariats commerciaux du Canada dans la région indo-pacifique. Il a annoncé la conclusion de négociations de fond en vue d'un accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l'Indonésie. Cet accord constitue une étape importante dans les relations entre le Canada et l'Indonésie et permettra de créer des emplois bien rémunérés, d'attirer des investissements au Canada et d'aider les entreprises, les entrepreneurs et les agriculteurs canadiens à accéder à de nouveaux marchés. Il contribuera également à faire progresser d'autres priorités communes, notamment intégrer davantage de femmes au marché du travail et renforcer la coopération dans le domaine des minéraux critiques. L'Indonésie, qui est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est et qui compte plus de 280 millions d'habitants, soit la quatrième population mondiale, est un marché lucratif pour le Canada sur le plan de l'investissement et de la collaboration. Le premier ministre et le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto, ont dit souhaiter que l'accord entre en vigueur dès que possible. En effet, ils ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à le signer au cours de la prochaine année.

Le premier ministre Trudeau a annoncé l'ambition du Canada de renforcer les partenariats avec la région indo-pacifique dans le secteur nucléaire par l'intermédiaire de la Porte commerciale canadienne. Annoncée dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, la Porte commerciale tirera parti de l'expertise canadienne pour répondre à la demande croissante en matière d'énergie et de science nucléaires dans l'ensemble des économies. Le secteur nucléaire joue un rôle croissant dans les secteurs de la santé, de l'alimentation et de l'agriculture, et constitue un pilier essentiel pour améliorer la sécurité énergétique, développer et adopter les technologies d'intelligence artificielle, et soutenir la transition vers l'énergie propre. La Porte commerciale réunira l'expertise des secteurs nucléaires du Canada et de l'Indo-Pacifique et multipliera les possibilités pour le secteur nucléaire du Canada d'offrir ses produits et services, ce qui permettra d'accroître notre présence dans la région et de créer des emplois de qualité et bien rémunérés. Elle mettra également en relief le rôle du Canada en tant que leader responsable dans le domaine nucléaire et en tant que partenaire fiable en matière de commerce et d'investissement.

Le Canada bénéficiera énormément des progrès réalisés à la Réunion de l'APEC, mais nous savons que la croissance économique n'est pas un jeu à somme nulle. C'est pourquoi le premier ministre a également annoncé des investissements de plus de 35 millions de dollars pour offrir stabilité et certitude aux partenaires du Canada. Ces investissements comprennent :

2 millions de dollars pour accroître le commerce et les investissements dans l'ensemble de la région de l'APEC afin de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et d'augmenter les possibilités de participation des femmes à l'économie.

pour accroître le commerce et les investissements dans l'ensemble de la région de l'APEC afin de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et d'augmenter les possibilités de participation des femmes à l'économie. 1,8 million de dollars afin de créer des possibilités pour les réfugiés vénézuéliens et les professionnels migrants au Pérou et d'améliorer les conditions de travail et les pratiques de santé et de sécurité pour les travailleurs agricoles.

afin de créer des possibilités pour les réfugiés vénézuéliens et les professionnels migrants au Pérou et d'améliorer les conditions de travail et les pratiques de santé et de sécurité pour les travailleurs agricoles. 9,2 millions de dollars pour aider les communautés des Andes péruviennes à mieux se préparer aux catastrophes climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

pour aider les communautés des Andes péruviennes à mieux se préparer aux catastrophes climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes. 3,9 millions de dollars pour le centre d'excellence en cybersécurité de BlackBerry, afin de renforcer les partenariats et l'expertise en matière de cybersécurité dans la région indo-pacifique grâce à des possibilités de formation professionnelle, notamment pour les femmes.

pour le centre d'excellence en cybersécurité de BlackBerry, afin de renforcer les partenariats et l'expertise en matière de cybersécurité dans la région indo-pacifique grâce à des possibilités de formation professionnelle, notamment pour les femmes. près de 18 millions de dollars pour faire progresser l'égalité des sexes ainsi que la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes des femmes et des filles au Pérou.

pour faire progresser l'égalité des sexes ainsi que la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes des femmes et des filles au Pérou. 200 000 dollars pour améliorer l'accès à la justice des communautés autochtones et afro-péruviennes du Pérou, y compris les personnes qui vivent dans des zones éloignées et les victimes de violence fondée sur le sexe.

Au cours de la Réunion de l'APEC, le premier ministre a approuvé une Déclaration des dirigeants avec d'autres économies membres de l'APEC, dans laquelle est énoncé le programme de l'APEC pour l'avenir, notamment en matière de croissance économique, de transition vers l'énergie propre et de sécurité alimentaire. Le premier ministre a souligné l'importance de faire progresser ces priorités en cherchant avant tout à améliorer la vie de nos populations tout au long de la présidence sud‑coréenne de l'APEC et de la présidence canadienne du G7 en 2025.

Pendant son séjour, le premier ministre Trudeau a également évoqué les conflits mondiaux et régionaux en cours, en particulier la situation en Ukraine, en Haïti et au Moyen-Orient. Il a réitéré l'engagement du Canada à travailler avec ses alliés et ses partenaires internationaux pour promouvoir la sécurité et la stabilité, préserver la paix et renforcer la démocratie pour les peuples du monde entier.

Équipe Canada veille à ce que les Canadiens aient accès aux emplois, aux possibilités et aux investissements dont ils ont besoin pour réussir. Lors de la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC de cette année, le premier ministre Trudeau a élargi le réseau de partenariats commerciaux du Canada, annoncé de nouvelles mesures visant à nous rapprocher de nos alliés et renouvelé notre engagement à donner une chance équitable à toutes les générations.

Citation

« Le Canada est un pays du Pacifique, et la région de l'APEC présente un potentiel économique extraordinaire pour nos entreprises, nos travailleurs et nos agriculteurs. Lors de la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC de cette année, nous avons élargi nos partenariats commerciaux afin que davantage de pays puissent investir en toute confiance au Canada et que les entreprises canadiennes puissent accroître leurs activités dans la région indo-pacifique. Ces mesures se traduiront par un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un plus grand nombre d'options pour nos consommateurs et une économie plus forte pour le pays - et pour vous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la neuvième participation du premier ministre Trudeau à la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC.

Le Canada est un membre fondateur de l'APEC. Créé en 1989, l'APEC est devenu le principal forum économique dans la région de l'Asie-Pacifique.

est un membre fondateur de l'APEC. Créé en 1989, l'APEC est devenu le principal forum économique dans la région de l'Asie-Pacifique. En 2023, les 21 économies membres de l'APEC généraient plus de 60 % du PIB mondial, représentaient 49 % du commerce mondial de marchandises et réunissaient près de 40 % de la population mondiale.

En 2013, l'APEC représentait 84 % du commerce de marchandises du Canada, et quatre des cinq principaux partenaires commerciaux du Canada (soit les États‑Unis d'Amérique, la Chine, le Mexique et le Japon) étaient membres de l'APEC.

En 2023, le commerce de marchandises de l'APEC atteignait un total de 23,5 billions de dollars américains, avec des exportations s'élevant à 11,7 billions de dollars américains et des importations totalisant 11,8 billions de dollars américains. Pour sa part, le commerce de marchandises entre le Canada et l'APEC demeurait stable, s'élevant à près de 1,3 billion de dollars.

À la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le Canada a annoncé qu'il sera l'hôte de la Réunion du Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC (ABAC) en 2025. L'ABAC est un important intermédiaire entre les chefs d'entreprise du Canada et ceux de la région de l'Asie-Pacifique qui les aide à explorer de nouvelles possibilités de collaboration.

Lancée en 2022, la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique permet de faire progresser et de défendre les intérêts du Canada en favorisant une région indo-pacifique plus sécuritaire, plus prospère, plus inclusive et plus durable, tout en protégeant la sécurité nationale et économique du Canada au pays et à l'étranger.

Annoncée en 2022 dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo‑Pacifique, la Porte commerciale canadienne contribuera à renforcer les partenariats du secteur nucléaire du Canada dans la région, à perfectionner le savoir-faire local et faciliter l'échange de connaissances dans le secteur nucléaire ainsi qu'à cerner des possibilités pour l'industrie canadienne de répondre aux besoins régionaux, notamment par le biais de tables rondes, de symposiums et d'autres activités de dialogue.

Depuis le lancement de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, nous avons réalisé des progrès considérables quant à sa mise en œuvre, dont les suivants : annoncer le nouveau Partenariat stratégique Canada-ANASE, une étape importante de nos efforts visant à renforcer les relations avec l'Asie du Sud-Est. nommer un envoyé spécial du Canada pour l'Indo-Pacifique, l'ambassadeur Ian McKay, en avril 2023, et un représentant commercial canadien dans l'Indo-Pacifique, Paul Thoppil, en septembre 2023. Ces diplomates jouent un rôle essentiel dans l'avancement des intérêts du Canada dans la région. dans le cadre de la Stratégie, le Canada a récemment signé un accord d'une durée de cinq ans avec les Philippines afin de lui fournir le système de détection des navires clandestins du Canada. Ce système comporte des technologies de télédétection de pointe qui permettent aux Philippines de rehausser leur connaissance du domaine maritime et viennent soutenir leurs efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à l'intérieur de leurs eaux territoriales. Le système a été déployé dans plusieurs installations de surveillance aux Philippines l'année dernière.

Le Canada et le Pérou entretiennent une relation étroite et un partenariat dynamique axé sur la démocratie, les droits de la personne, le commerce, la viabilité de l'environnement et le développement.

et le Pérou entretiennent une relation étroite et un partenariat dynamique axé sur la démocratie, les droits de la personne, le commerce, la viabilité de l'environnement et le développement. Pendant son séjour au Pérou, le premier ministre Trudeau a souligné les 80 ans des relations diplomatiques entre nos deux pays et les 15 ans de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou. Il a souligné l'importance de nos relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement, qui se sont considérablement renforcées ces dernières années, le commerce bilatéral de marchandises ayant plus que doublé depuis 2009. Il a réitéré la volonté du Canada de resserrer nos liens afin d'accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement et de créer des opportunités dans les deux pays, notamment dans le cadre des travaux en cours visant à établir un dialogue Canada-Pérou sur les minéraux critiques et le développement durable du secteur minier.

Le Pérou, qui possède d'abondantes ressources en minéraux critiques, est un partenaire clé du Canada dans le secteur minier. L'instauration d'un dialogue Canada-Pérou sur les minéraux critiques et le développement durable du secteur minier permettrait au Canada de faire progresser son leadership dans la région et de promouvoir la collaboration en ce qui a trait à la chaîne de valeur régionale et mondiale.

