VANCOUVER, BC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk a lancé le Creuse-méninges spatial, une nouvelle initiative d'apprentissage destinée aux jeunes Canadiens de la 6e année à la 5e secondaire. Nous cherchons des élèves qui proposeront des solutions novatrices et ingénieuses pour relever les défis des futures missions d'exploration spatiale.

L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk a animé une séance de Creuse-méninges spatial avec un groupe d’élèves de 7e et 8e année de l’école Valley Christian de Mission, en Colombie-Britannique, au centre des sciences Science World. Ensemble, ils ont réfléchi à des solutions qui permettraient aux astronautes de rester en bonne santé mentale dans l’espace. (Groupe CNW/Agence spatiale canadienne)

Le Creuse-méninges spatial est une initiative annuelle ouverte aux écoles, aux organismes jeunesse et aux centres des sciences du Canada, qui portera sur un nouveau thème tous les ans. Le thème de cette année est la santé mentale des astronautes. Comment peut-on assurer leur bien-être lors des missions de longue durée dans l'espace lointain qui les attendent? Comment peuvent-ils s'échapper virtuellement de leur contexte stressant et rester en contact avec leurs proches? Nous nous préparons à envoyer des astronautes en mission lunaire, et un jour, plus loin encore dans l'espace, alors ces questions deviendront de plus en plus pertinentes. Les participants peuvent soumettre leurs idées jusqu'en février 2023. Un comité de sélection évaluera les propositions et les gagnants seront annoncés lors de l'Odyssée des sciences en mai 2023.

Cette initiative vise à donner aux jeunes un aperçu des divers rôles qu'ils pourraient jouer dans des missions spatiales passionnantes s'ils étudient en science, en technologie, en génie ou en mathématiques, et poursuivent une carrière dans un de ces domaines.

