Nortera répond à la contestation par le Bureau de la concurrence du projet d'acquisition de Géant Vert et Le Sieur

BROSSARD, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Nortera prend acte de l'annonce faite aujourd'hui par le Bureau de la concurrence, qui demande au Tribunal de la concurrence de bloquer le projet d'acquisition des marques Géant Vert et Le Sieur au Canada auprès de B&G Foods.

Nortera continue de croire que le projet de transaction est dans l'intérêt du Canada et qu'il contribuerait à assurer la viabilité à long terme de la production et de la transformation de légumes, tout en maintenant la qualité, le choix et la valeur pour les consommateurs canadiens.

À un moment où le secteur canadien des légumes fait face à une pression croissante des importations, le maintien d'une solide capacité de production et de transformation au pays est essentiel à la résilience à long terme de l'approvisionnement alimentaire du Canada. La transaction contribuerait à préserver cette capacité, à soutenir la sécurité et la souveraineté alimentaires du Canada ainsi qu'à offrir une plus grande stabilité à long terme aux producteurs agricoles et aux partenaires locaux qui sont au cœur de cette chaîne d'approvisionnement. Pour Nortera, cela comprend ses producteurs agricoles et partenaires locaux canadiens, ainsi que le maintien de l'accès à des légumes de grande qualité, cultivés et emballés au Canada.

Ces objectifs sont étroitement alignés sur la Stratégie nationale sur la sécurité alimentaire récemment lancée par le gouvernement du Canada, qui reconnaît l'importance d'accroître la production et la transformation alimentaires au pays, de réduire la dépendance envers les fournisseurs étrangers et de bâtir un système alimentaire canadien plus fort et plus résilient.

Nortera analyse la position du Bureau et poursuit ses discussions avec B&G Foods concernant le projet de transaction et les prochaines étapes.

Nos activités se poursuivent normalement, tout comme nos relations avec nos producteurs agricoles, clients, fournisseurs et partenaires.

À propos de Nortera

Nortera est le chef de file nord-américain de la transformation de légumes surgelés et en conserve. L'entreprise exploite 11 usines au Canada et aux États-Unis, où elle transforme et commercialise plus de 400 000 tonnes de légumes annuellement, en collaboration avec quelque 540 partenaires agricoles. Nortera emploie près de 3 000 personnes à travers l'Amérique du Nord.

Nortera met tout en œuvre pour rendre les bienfaits des légumes accessibles au plus grand nombre. L'entreprise produit pour de grandes marques de distributeurs et de détaillants, tout en commercialisant ses propres marques, notamment Arctic Gardens et Del Monte au Canada.

SOURCE NORTERA

Renseignements médias : Gabrielle Fallu, Directrice principale, Communications corporatives et affaires gouvernementales, [email protected]