Géant Vert, la marque de confiance de légumes surgelés et de longue conservation au Canada, sera maintenant détenue par une entreprise d'ici

BROSSARD, QC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Nortera, un fournisseur canadien de confiance spécialisé dans la transformation et la mise en marché de légumes en conserve et surgelés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition au Canada des marques Géant Vert et Le Sieur, jusqu'à maintenant détenues par l'entreprise américaine B&G Foods, sous réserve de l'approbation réglementaire et de la satisfaction des conditions habituelles de clôture. Cette transaction permettra à deux marques préférées des Canadiens de devenir propriété canadienne. Nortera est le producteur exclusif des gammes Géant Vert et Le Sieur au Canada depuis 30 ans.

Géant Vert et Le Sieur (Groupe CNW/NORTERA)

La gamme Géant Vert comprend un ensemble de légumes surgelés et de longue conservation vendus au Canada. Elle vient compléter l'ensemble de produits de Nortera comme Arctic Gardens et Del Monte, des marques bien connues et appréciées des consommateurs canadiens.

« Nortera reste fidèle à sa mission, qui est de produire des légumes en conserve et surgelés en qui les gens au pays ont confiance et dont ils raffolent. Nortera est le fabricant de confiance des marques Géant Vert et Le Sieur au Canada depuis des dizaines d'années. Cette acquisition garantit que ces marques emblématiques produites au pays depuis longtemps sont maintenant aussi de propriété locale », a confié Hugo Boisvert, président et chef de la direction de Nortera.

Les activités canadiennes de l'entreprise mobilisent huit usines, plus de 2 100 employés et des partenariats avec plus de 400 producteurs locaux. L'acquisition des marques Géant Vert et Le Sieur est ainsi un exemple supplémentaire de l'engagement de Nortera envers les consommateurs, les détaillants et les agriculteurs d'ici.

« Cette acquisition se veut un jalon stratégique et prépare Nortera à l'innovation et à la diversification dans un marché alimentaire canadien plus concurrentiel que jamais. Elle continue aussi de rendre accessibles les bienfaits des légumes au plus grand nombre de personnes possible », a souligné M. Boisvert.

Les marques Géant Vert et Le Sieur continueront d'être produites selon les normes de qualité les plus strictes dans les établissements de Nortera situés à Tecumseh, en Ontario, à Lethbridge, en Alberta et à Saint-Denis-sur-Richelieu, au Québec, où un investissement de 28 millions de dollars a récemment été annoncé pour la modernisation des installations. Nortera renforce et consolide ainsi ses partenariats avec plus de 100 producteurs et fournisseurs, ce qui solidifie les réseaux agricoles locaux et favorise la souveraineté alimentaire au Canada.

À propos de Nortera :

Nortera est un fournisseur nord-américain de légumes en conserve et surgelés. L'entreprise exploite 13 usines au Canada et aux États-Unis, où elle transforme et commercialise chaque année plus de 400 000 tonnes de légumes, en collaboration avec près de 550 partenaires du monde agricole. Elle emploie plus de 3 000 personnes en Amérique du Nord.

Nortera met tout en œuvre pour rendre les bienfaits des légumes accessibles au plus grand nombre, en produisant pour de grandes marques de distributeurs et de détaillants, tout en commercialisant ses propres marques, notamment Arctic Gardens et Del Monte au Canada.

