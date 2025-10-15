Un investissement qui solidifie sa position de leader de la transformation de légumes au Canada

BROSSARD, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Nortera, chef de file canadien dans la transformation et la mise en marché de légumes en conserve et surgelés, annonce un investissement majeur de 28 millions de dollars sur cinq ans qui permettra d'optimiser son usine de Saint-Denis-sur-Richelieu. Ce projet vient consolider la position de l'entreprise comme acteur incontournable de la filière agroalimentaire canadienne et s'inscrit dans une stratégie visant à maintenir son avantage concurrentiel sur un marché en constante évolution.

L'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu est dédiée à la mise en conserve de légumes et de légumineuses, ainsi que la préparation de soupes et de sauces. Avec ce projet, Nortera accroît la capacité de son usine de 6 à 10,6 millions de caisses équivalentes. Ces investissements contribueront à assurer la continuité de la production agricole locale au Québec pour les prochaines années.

« Cet investissement majeur marque une étape importante pour Nortera et pour l'ensemble de la filière agroalimentaire canadienne. Nous sommes déterminés à offrir un avenir durable à nos producteurs et agriculteurs canadiens, tout en continuant à mettre de l'avant le savoir-faire et la qualité des légumes d'ici, a déclaré Hugo Boisvert, président et chef de la direction. À terme, l'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu deviendra un site clé de notre maillage industriel canadien, doté d'équipements modernes et de capacités de production accrues. »

Dans un contexte de tensions économiques, d'incertitudes liées aux tarifs et d'intensification de la concurrence provenant des importations, la question de la souveraineté alimentaire revient au premier plan. Au moyen de cet investissement, Nortera contribue à renforcer la compétitivité du secteur et générer des retombées économiques essentielles pour les communautés agricoles et régionales du pays.

Cette modernisation implique la fermeture de son usine de Saint-Césaire vers la fin janvier 2026. Cette transition générera la création de 70 postes permanents à l'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu et entraînera la suppression d'environ 100 postes à Saint-Césaire. Nortera offrira à l'ensemble des employés concernés un accompagnement, incluant des indemnités de départ, et les employés qui le souhaitent pourront postuler aux postes ouverts à l'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu.

À propos de Nortera

Nortera est le leader nord-américain des légumes surgelés et en conserve. L'entreprise exploite 13 usines au Canada et aux États-Unis, où elle transforme et commercialise plus de 400 000 tonnes de légumes annuellement, en collaboration avec quelque 540 partenaires agricoles. Elle emploie près de 3 000 personnes à travers l'Amérique du Nord.

Nortera met tout en œuvre pour rendre les bienfaits des légumes accessibles au plus grand nombre, en produisant pour de grandes marques de distributeurs et de détaillants, tout en commercialisant ses propres marques, notamment Arctic Gardens et Del Monte au Canada.

SOURCE NORTERA

Renseignements : Chloé Chagnon, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], 514 743-6302