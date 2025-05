GATINEAU, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la publication de la norme CAN/ASC-2.8:2025 - Logements prêts à l'accessibilité. Cette nouvelle norme fondée sur l'équité vise à garantir que les logements sont conçus pour être adaptables et prêts à être accessibles.

La norme fournit des exigences pratiques en matière de conception accessible. Ceci permet de répondre plus facilement aux besoins des personnes et de réduire les obstacles au fil du temps. Elle couvre tous les aspects, des entrées, cuisines, salles de bains et escaliers aux stationnements et dispositifs d'urgence. Elle aide à prévenir les obstacles avant qu'ils n'apparaissent en intégrant des caractéristiques flexibles dans la conception des logements. Par exemple :

murs renforcés pour l'installation future d'ascenseurs ou de barres d'appui;

portes et des voies de circulation dégagées pour les appareils d'aide à la mobilité;

commandes accessibles ou facilement modifiables, comme les thermostats.

Les logements prêts à l'accessibilité permettent aux gens d'adapter leur domicile à l'évolution de leurs besoins. Il peut s'agir de vieillir chez soi ou de s'adapter à un handicap. La conception axée sur l'accessibilité dès le départ permet d'obtenir des logements et des solutions plus intelligents et plus rentables.

CAN/ASC-2.8:2025 - Logements prêts à l'accessibilité a été approuvée comme norme nationale du Canada par le Conseil canadien des normes (CCN). Cette reconnaissance signifie que la norme répond aux exigences rigoureuses du CCN en matière d'élaboration de normes. Cela comprend un examen public complet et l'harmonisation avec les meilleures pratiques internationales.

La norme a été élaborée par un comité technique de Normes d'accessibilité Canada. Le comité est composé principalement de personnes en situation de handicap et de membres de groupes en quête d'équité. Cela reflète l'approche fondée sur l'équité de l'organisation. Ça reflète aussi son engagement à élaborer des normes d'accessibilité qui apportent des changements significatifs et durables pour la population canadienne.

« L'accessibilité profite à tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap. En concevant des logements prêts à l'adaptation, nous construisons des communautés qui peuvent nous aider à faire face aux changements de la vie, qu'ils soient temporaires ou permanents. Notre norme sur les logements prêts à l'accessibilité a été élaborée par des personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de handicap. Elle vise à éliminer les obstacles à l'accessibilité et à créer des logements adaptables pour tout le monde. »

- Dino Zuppa, Président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

CAN/ASC-2.8:2025 - Logements prêts à l'accessibilité est une norme nationale du Canada approuvée par le Conseil canadien des normes.

approuvée par le Conseil canadien des normes. La norme adopte une approche de Conception prête à l'accessibilité (CPA). Cette approche rend les logements facilement adaptables avec un minimum de modifications. Elle anticipe les besoins futurs en matière d'accessibilité et contribue à réduire les coûts de rénovation.

La norme couvre l'accessibilité dans les domaines suivants : entrées stationnement aires communes chemins intérieurs cuisines salles de bains dispositifs d'urgence

La norme est conforme au Catalogue de conception de logements du gouvernement et répond directement aux besoins de logements prêts à l'accessibilité dans l'ensemble du Canada .

. La norme est offerte gratuitement sur notre site Web, en français et en anglais, en formats HTML et Word. Elle est accompagnée d'un résumé en langage clair dans les 2 langues officielles et en langue des signes.

Normes d'accessibilité Canada est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes. Il a pour mandat de créer un Canada sans obstacles d'ici 2040. Pour y parvenir, l'organisme : élabore et révise des normes d'accessibilité; fait progresser la recherche en accessibilité; partage des renseignements précieux pour favoriser l'inclusion et l'équité.

