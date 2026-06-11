Norme VZE : l'improvisation de la CAQ crée une incertitude intenable pour la filière automobile, estime la libérale Virginie Dufour

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Virginie Dufour, dénonce fermement le climat d'incertitude insoutenable dans lequel le gouvernement caquiste plonge l'industrie automobile avec ses changements de cap à répétition concernant la norme sur les véhicules zéro émission (VZE).

Rappelons qu'il y a onze mois, le ministre de l'Environnement annonçait une cible VZE de 90 % pour 2035, promettant du même souffle le maintien des véhicules hybrides dans le calcul des crédits jusqu'à cette date. Or, à ce jour, ces annonces n'ont toujours pas été concrétisées par règlement. Entre-temps, en février dernier, la première ministre a carrément promis la suspension de la norme. Aujourd'hui, la nouvelle ministre change de nouveau la donne en annonçant une cible de 80 % pour 2035, mais en retirant de façon abrupte les hybrides du calcul des crédits dès 2027, soit dans à peine six mois.

Selon la députée des Mille-Îles, le problème n'est plus la cible en tant que telle, mais bien l'improvisation généralisée du gouvernement. Avec une CAQ qui change de cap tous les six mois, Mme Dufour s'inquiète de l'incapacité des constructeurs, des concessionnaires et de toute la filière automobile à planifier adéquatement leurs investissements et leur production.

Rappelant que l'incertitude est le pire ennemi de l'investissement économique, Virginie Dufour souligne qu'à force de tergiverser, la CAQ nuit concrètement à une industrie cruciale qui emploi des milliers de travailleurs partout au Québec. Pour la députée libérale, ces revirements réglementaires constants sont une preuve de plus que la CAQ n'a jamais été le parti de l'économie.

Citations :

« Le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas la cible VZE, c'est l'improvisation constante de la CAQ. Quand les règles changent tous les six mois, les constructeurs, les concessionnaires et les travailleurs ne peuvent tout simplement pas planifier l'avenir avec confiance. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

« Les transporteurs, les concessionnaires et les constructeurs doivent pouvoir planifier leurs opérations plusieurs années à l'avance. En modifiant constamment les règles du jeu, le gouvernement fragilise une industrie essentielle à notre économie et à l'atteinte de nos objectifs environnementaux. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]