Norme sur les véhicules électriques : Québec adopte une approche équilibrée et pragmatique

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Alors que le contexte mondial entraîne une hausse importante du prix de l'essence, le gouvernement opte pour une approche équilibrée qui permettra de maintenir le Québec comme marché prioritaire pour les véhicules électriques en Amérique du Nord, tout en donnant un répit à l'industrie automobile, qui doit composer avec d'importants défis.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

La norme sur les véhicules zéro émission (VZE) maintenue, mais adaptée à la réalité du marché et des régions

De plus en plus de Québécois choisissent de remplacer leur véhicule à essence par un modèle électrique pour réduire leurs coûts de transport. La norme VZE permet d'agir directement sur l'offre en incitant les constructeurs automobiles à accumuler ou à acquérir des crédits liés à la vente de véhicules électriques et hybrides, ce qui accroît la disponibilité de ces véhicules pour les Québécois.

Toutefois, compte tenu des défis importants auxquels fait face l'industrie automobile, notamment les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, les difficultés d'accès aux matériaux stratégiques et les enjeux commerciaux internationaux, le gouvernement apportera certains assouplissements à la norme :

L'objectif actuel de 100 % de véhicules zéro émission en 2035 sera remplacé par une cible de 80 %. Par conséquent, la vente de véhicules neufs à essence après 2035 sera toujours possible.

Les véhicules hybrides non branchables seront temporairement admissibles à des crédits. Ainsi, le système de crédits sera revu en profondeur pour mieux prendre en compte les besoins des consommateurs, notamment ceux qui vivent en région et qui doivent parcourir de longues distances.

Les véhicules 100 % électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui offrent les meilleures autonomies continueront de valoir plus de crédits, afin de maintenir un fort incitatif à l'électrification complète des transports.

Le rythme d'atteinte des cibles sera ajusté pour mieux étaler l'effort d'électrification des véhicules dans le temps. Les exigences augmenteront plus graduellement, ce qui réduira la pression à court terme sur l'industrie automobile :

Situation actuelle Paramètres proposés 2025 : 22,0 % 2026 : 32,5 % 2027 : 45,0 % 2028 : 60,0 % 2029 : 75,0 % 2030 : 85,0 % 2031 : 91,0 % 2032 : 95,0 % 2033 : 97,5 % 2034 : 99,0 % 2035 : 100,0 % 2025 : 22,0 % 2026 : 26,0 % 2027 : 30,0 % 2028 : 35,0 % 2029 : 44,0 % 2030 : 51,0 % 2031 : 58,0 % 2032 : 64,0 % 2033 : 70,0 % 2034 : 75,0 % 2035 : 80,0%

Citation :

« Lorsque le prix de l'essence atteint un tel niveau, ce sont les familles, les travailleurs et les entreprises du Québec qui en subissent directement les conséquences. Comme gouvernement, on continue d'agir pour réduire la pression sur le portefeuille des Québécois, tout en renforçant notre autonomie énergétique. La norme VZE est un bon incitatif pour amener les constructeurs à considérer le Québec comme un marché à prioriser et à y offrir une gamme élargie de véhicules électriques et hybrides plus accessibles. Dans le contexte actuel, la maintenir n'est pas seulement une question environnementale : c'est aussi un choix stratégique. Cela dit, nous avons entendu les constructeurs automobiles : certains ajustements étaient nécessaires pour tenir compte de leurs défis actuels. On adopte donc une approche équilibrée, qui maintient la norme tout en l'assouplissant de façon pragmatique en tenant compte de la réalité du terrain et de nos régions. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Les modifications réglementaires seront publiées dans la Gazette officielle du Québec le 23 juin aux fins de consultation du public, des partenaires de l'industrie et des parties prenantes. Toutefois, les versions administratives des projets de règlements sont déjà accessibles pour consultation, et toute personne intéressée peut déjà transmettre ses commentaires.

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), les nouvelles immatriculations de véhicules électriques ont augmenté de 160 % entre mars 2025 et mars 2026.

Pour l'année 2025, 42,8 % des nouvelles immatriculations de véhicules électriques du Canada ont été faites au Québec

Le secteur des transports est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, en grande partie en raison du transport routier, qui représentait 74,6 % des émissions du secteur des transports, soit 33,4 % des émissions totales de GES.

Lien connexe :

Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs