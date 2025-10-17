L'électrification du parc automobile devrait réduire les coûts et offrir des trajets plus silencieux et plus propres aux étudiants

HINGHAM, Massachusetts, 17 octobre 2025 /CNW/ - Hingham Public Schools tiendra une cérémonie d'inauguration des travaux pour souligner la construction du premier projet d'autobus scolaire électrique du district. Le passage de trois autobus scolaires diesel à trois autobus scolaires électriques devrait permettre au district d'économiser de 10 000 $ à 20 000 $ chaque année et d'offrir aux élèves des trajets plus silencieux et plus propres.

En partenariat avec Highland Electric Fleets, l'un des principaux fournisseurs de services d'électrification pour les parcs d'autobus scolaires (EaaS) en Amérique du Nord, le projet introduira trois autobus scolaires électriques IC de type C alimentés par le concessionnaire local DeVivo et trois stations de charge Zerova de 30 kW. Chaque autobus devrait parcourir environ 17 700 km par année une fois que le parc entrera en service en février 2026.

« Hingham est fière de franchir cette étape importante dans la modernisation de son réseau de transport scolaire », a déclaré Kathryn Roberts, surintendante de Hingham Public Schools. « Ce projet témoigne de notre engagement à l'égard de la responsabilité financière et de l'amélioration de l'expérience quotidienne pour nos étudiants et nos conducteurs. »

Le projet est soutenu par un financement combiné de 1,1 million de dollars, dont 500 000 $ du programme Accelerating Clean Transportation (ACT) du Massachusetts Clean Energy Center et 600 000 $ du troisième cycle du programme Clean School Bus de l'EPA.

« Des projets comme celui-ci démontrent comment les partenariats public-privé peuvent rendre l'électrification à la fois pratique et abordable », a déclaré Matt Stanberry, vice-président principal du développement du marché, Highland. « Ensemble, nous aidons Hingham à réduire ses coûts, à améliorer la qualité de l'air et à offrir aux élèves un trajet plus silencieux et plus confortable vers l'école. »

Hingham Municipal Lighting Plant (HMLP) sera le partenaire local des services publics, et NECGroup dirigera la construction électrique du projet.

L'événement aura lieu à 10 h au 19, rue Fort Hill, à Hingham, au Massachusetts.

À propos de Hingham Public Schools

Hingham Public Schools est un district scolaire de la prématernelle au secondaire très performant situé à Hingham, au Massachusetts, qui compte environ 3 700 élèves. Quatre écoles primaires offrent des services aux élèves de la maternelle à la 5e année, dont deux offrent également des services préscolaires. Une école intermédiaire accueille des élèves de la sixième à la huitième année, et une école secondaire accueille des élèves de la neuvième à la douzième année.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le premier fournisseur de services d'électrification en Amérique du Nord. Fondée en 2019, Highland s'associe aux districts scolaires, aux municipalités et aux exploitants de parcs de véhicules pour favoriser une transition simple et abordable vers les parcs de véhicules électriques. Highland est fier d'être le fournisseur officiel d'autobus scolaires électriques des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 et de l'équipe américaine. Qu'il s'agisse de mettre au point une technologie innovante reliant les véhicules au réseau ou de gérer certains des plus grands parcs d'autobus scolaires électriques du pays, Highland offre des solutions fiables et rentables qui soutiennent les collectivités locales et stimulent l'avenir des transports. Pour en savoir plus, consultez le site www.highlandfleets.com.

