QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Norda Stelo dévoile aujourd'hui son rapport d'impact 2025, une analyse détaillée de ses réalisations en matière de durabilité, de gouvernance responsable et d'innovation appliquée au génie-conseil. Dans un contexte où la transition climatique, la pression sur les infrastructures et l'évolution des attentes sociétales transforment profondément l'industrie, l'entreprise confirme son positionnement comme acteur de référence en ingénierie durable.

Première grande firme d'ingénierie canadienne à obtenir la certification B Corp en 2022, Norda Stelo appuie aujourd'hui son leadership sur une gouvernance renforcée, une performance rigoureuse et un positionnement résolument tourné vers l'impact. Le rapport d'impact 2025 s'inscrit dans une démarche de reddition de comptes et de cohérence entre les engagements et les actions.

L'édition 2025 du rapport illustre la manière dont les critères ESG orientent désormais l'ensemble des décisions stratégiques de Norda Stelo. Cette intégration se manifeste autant dans la planification des projets que dans les acquisitions, la gestion des talents, les partenariats avec les Premiers Peuples et le développement de solutions numériques. Le document met en lumière plusieurs réalisations marquantes, dont des initiatives de décarbonation industrielle, l'optimisation environnementale d'infrastructures essentielles et l'amélioration de la gestion durable des actifs grâce à la plateforme STELAR. Ensemble, ces projets témoignent de la progression d'un modèle d'affaires où l'ingénierie devient un levier direct de durabilité.

« Notre rapport d'impact témoigne d'une ambition claire : faire de l'ingénierie un moteur de durabilité. En mettant en lumière nos résultats, nous confirmons que cette ambition se traduit en gestes concrets et mesurables. C'est une étape de plus dans la transformation de notre secteur », mentionne Alex Brisson, président et chef de la direction.

La publication du rapport survient dans une année où le leadership de M. Brisson a été reconnu à l'échelle du Québec. Finaliste au Prix PDG Vert de l'année, puis nommé PDG de l'année - Grande entreprise par Les Affaires, ces distinctions confirment la pertinence des choix stratégiques entrepris depuis plus d'une décennie, alors que la firme avait amorcé une transformation profonde de l'organisation fondée sur la transparence, la gouvernance et l'innovation responsable.

L'entrée de La Caisse (anciennement La Caisse de dépôt et placement du Québec) au capital de l'entreprise en 2025 vient également consolider cette trajectoire. Ce partenariat institutionnel appuie l'ambition de Norda Stelo d'accélérer la croissance de son modèle d'ingénierie à impact, tant au Canada qu'à l'international.

Norda Stelo est une firme québécoise d'ingénierie-conseil active au Canada et à l'international. Elle accompagne des organisations publiques et privées dans la réalisation de projets complexes liés aux infrastructures, au transport, aux ressources naturelles, à l'énergie et à l'industrie manufacturière. Son approche repose sur la durabilité des actifs, la gestion des risques et l'intégration de solutions numériques afin de soutenir des décisions éclairées dans un contexte de transition climatique et industrielle.

