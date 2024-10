Non à la criminalisation des militants environnementaux !

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN joint sa voix à celles et ceux qui dénoncent la criminalisation des militants environnementaux qui ont escaladé le pont Jacques-Cartier et les conditions de détention qui leur ont été imposées. À notre connaissance, leur maintien en détention jusqu'à leur procès est une première pour ce type d'action.

Que l'on soit d'accord ou non avec ce type d'action ou de stratégie, le niveau de répression appliqué à cette situation constitue un dangereux précédent et une atteinte à la liberté d'expression. Il est d'ailleurs assez ironique de constater que l'on impose de telles conditions à ces militants écologistes alors que de grandes entreprises peuvent empoisonner en toute impunité des populations humaines et l'environnement dans lequel elles vivent !

Il y a plusieurs décennies que les scientifiques sonnent l'alarme et que les mouvements écologistes ont l'impression de crier dans le désert. Pourtant, les mobilisations et les actions de sensibilisation de tous ordres se multiplient. Les gouvernements et les grandes entreprises continuent de faire la sourde oreille en refusant de poser les gestes nécessaires pour contrer les changements climatiques et la destruction de l'environnement. Ceci génère un sentiment d'impuissance et de plus en plus de détresse dans la population, ce qui explique que certaines personnes choisissent de mettre en œuvre des actions non violentes de désobéissance civile.

Il y a péril en la demeure et il est plus que temps que les gouvernements se réveillent et implantent rapidement toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une transition écologique porteuse de justice sociale.

Plutôt que de criminaliser les militantes et militants écologistes, les différents paliers de gouvernement feraient beaucoup mieux s'ils entendaient leur message et agissaient concrètement pour lutter contre les changements climatiques et l'ensemble des menaces environnementales qui pèsent sur l'humanité.

