Nominations ministérielles : Construire ensemble les services à domicile de demain

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile souhaite féliciter MM. Christian Dubé et Lionel Carmant qui voient leurs responsabilités respectives de ministre de la Santé et de ministre délégué aux Services sociaux renouvelées au sein du nouveau conseil des ministres du gouvernement du Québec. Nous souhaitons également féliciter Madame Sonia Bélanger pour son accession au conseil des ministres à titre de ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés.

Un modèle qui a fait ses preuves

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile tendent la main au gouvernement, au réseau public et aux partenaires du milieu communautaire pour coconstruire les services à domicile de demain. « Présentes et en action dans toutes les régions du Québec, les EÉSAD ont fait leurs preuves et ont démontré la viabilité de leur modèle », indique J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD. « Nous sommes convaincus de pouvoir contribuer concrètement à l'accélération et surtout au succès du virage vers le soutien à domicile », ajoute-t-il.

Se doter de plans d'action concertés

Si la volonté de la population et du gouvernement d'opérer le virage est claire, les moyens le sont bien moins. « On doit se doter de plans d'action concertés entre le réseau public et les partenaires nationaux, régionaux et locaux », rappelle J. Benoit Caron, qui craint qu'un manque de coopération du gouvernement cause du tort à la mise en place du virage. « Nous souhaitons que ces nominations se traduisent par une meilleure coordination des efforts pour améliorer les services, combler les manques, et innover pour mieux répondre aux besoins des communautés »,

À propos des EÉSAD

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires. Composées de coopératives et d'OBNL, elles prennent en charge des besoins non comblés par le réseau public dans les 17 régions administratives du Québec. Employant plus de 9 400 personnes, dont près de 9000 préposées et préposés d'aide à domicile, elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes.Pour en savoir plus sur les EÉSAD et leurs propositions: https://chezmoipourlavie.com.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Renseignements: Source : Jacob Matthew Drum, Conseiller à la direction générale, 418 622-1001, poste 269; Information :J. Benoit Caron, Directeur général, 418 717-8882