MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) est ravie d'annoncer la nomination de Mme Christelle François à titre de Vice-présidente opérations de l'organisation et M. Ken Birch à titre de Vice-président financement commercial. Leur arrivée au sein de l'équipe insufflera une énergie nouvelle alliant expertise et expérience et permettra, à terme, l'accélération, l'efficacité et l'efficience des opérations de FACE.

« Je suis très heureuse que Mme François et M. Birch ait accepté d'assumer ces importantes responsabilités au sein de FACE. Leurs expériences et engagement reconnus dans la défense des intérêts des Canadiens d'ascendance africaine font d'eux les personnes idéales pour l'atteinte de nos objectifs opérationnels.

Je suis très fière de l'équipe que l'on bâtit, des jalons que l'on atteint et des objectifs que l'on poursuit ! »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

Christelle François s'est illustrée grâce à un parcours professionnel impressionnant. Avant de se joindre à FACE, elle occupait le poste de présidente de la Chambre de commerce noire du Canada en plus d'être fondatrice de la firme Untold & co, une agence spécialisée dans le service-conseil aux entreprises en matière de marketing, de partenariats et de développement d'affaires.

Parfaitement bilingue, Mme François a accompagné plusieurs entreprises et organisations dans leur croissance et développement, mettant à contribution sa connaissance du monde des communications et des relations gouvernementales. Sous son leadership stratégique, la Chambre de commerce noire du Canada a amassé plus de 5 M$ en financement.

« Je suis très heureuse de me joindre à FACE dont le mandat est en parfaite adéquation avec les causes que j'ai défendues durant plusieurs années. La confiance qui m'ait faite est précieuse et je compte déployer toutes mes énergies afin de contribuer au succès de l'organisation et ultimement à celui des entrepreneurs noirs du pays »

- Christelle François, Vice-présidente opérations de FACE

M. Birch, quant à lui, connaît bien FACE puisqu'il agissait, jusqu'à tout récemment, à titre d'officier aux prêts aux entrepreneurs. Son implication et sa rigueur lui ont rapidement permis de se démarquer parmi ses pairs, l'amenant accéder à plus de responsabilités.

Il détient une vaste expérience dans le secteur bancaire et financier (23 ans), notamment dans des rôles de responsabilités dans le service à la clientèle et dans le financement des commerces de détail.

« C'est avec humilité et appréciation de cette opportunité que j'assumerai ces nouvelles responsabilités qui me permettent de conjuguer mes expériences et expertises, de continuer à apprendre et ultimement d'être une valeur ajoutée aux communautés que je sers, à mes collègues et aux employés »

- Ken Birch, Vice-président financement commercial de FACE

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

