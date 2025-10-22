Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mme Erika Desjardins-Dufresne est nommée, à compter du 23 octobre 2025, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mme Desjardins-Dufresne est directrice générale de la fiscalité et de la transition climatique à ce ministère.

Ministère de l'Éducation

Mme Nadine Peterson est nommée, à compter du 27 octobre 2025, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation. Mme Peterson est directrice générale principale de la pédagogie et des services à l'enseignement, Réussite éducative et main-d'œuvre à ce ministère.

Mme Nancy-Sonia Trudelle est nommée, à compter du 27 octobre 2025, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation. Mme Trudelle est secrétaire générale, responsable de l'audit interne et directrice générale du bureau de la sous-ministre à ce ministère.

Centre de la francophonie des Amériques

M. Sylvain Lavoie est nommé de nouveau président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.

Office des professions du Québec

M. François Corriveau est nommé, à compter du 3 novembre 2025, membre et vice-président de l'Office des professions du Québec. M. Corriveau est médiateur, consultant et formateur en pratique privée.

Cinémathèque québécoise

Mme Carolle Brabant est nommée à nouveau membre du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise.

Musée national des beaux-arts du Québec

MM. Eric Fournier et Papa Amadou Wade sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

M. Daniel Mercure est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de ce musée.

Société de télédiffusion du Québec

Mme Marie-Christine Bergeron est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société de télédiffusion du Québec.

Mme Vanessa Cherenfant est nommée à nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Jean Philippe Chenel et Mme Johanne Hinse sont nommés à nouveau membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Mmes Johanne Lachapelle et Claudia McMahon sont nommées membres du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321