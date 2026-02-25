Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Anne-Catherine Briand-Fortin est nommée, à compter du 26 février 2026, déléguée du Québec à Los Angeles, aux États-Unis. Mme Briand-Fortin est déléguée du Québec à Los Angeles par intérim.

Tribunal administratif du logement

M. Grégor Des Rosiers est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

Mme Geneviève Parent est nommée membre du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.

Société du Centre des congrès de Québec

Mme Natacha Jean est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

