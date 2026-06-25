Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Zoubida Abdelkader est nommée de nouveau sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

M. Christian Duval est nommé directeur général du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. M. Duval était directeur général par intérim de ce centre de services.

Centre de services scolaire des Patriotes

Mme Nathalie McDuff est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Patriotes. Mme McDuff était directrice générale par intérim de ce centre de services.

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M. Carl Bouchard est nommé directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. M. Bouchard était directeur général adjoint par intérim de ce centre de services.

Centre de services scolaire de la Riveraine

Mme Isabelle Caya est nommée directrice générale du Centre de services scolaire de la Riveraine. Mme Caya était directrice générale par intérim de ce centre de services.

Centre de services scolaire des Samares

M. Stéphane Chaput est nommé, à compter du 26 juin 2026, directeur général du Centre de services scolaire des Samares. M. Chaput est directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Montréal.

Société québécoise des infrastructures

M. Mathieu Leclerc est nommé, à compter du 16 juillet 2026, vice-président de la Société québécoise des infrastructures. M. Leclerc est directeur général de la gestion de projets du parc immobilier clients de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321