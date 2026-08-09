Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 10 août 2026

QUÉBEC, le 9 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour le 10 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec M. Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières, M. Gregory Gihoul, directeur général d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières, M. Anick Métivier, président-directeur général de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, et Mme Geneviève Scott Lafontaine, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières (fermée aux médias)

Heure : 12 h 00

Lieu : Trois-Rivières, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la première ministre du Québec, 581 989-6037, [email protected]