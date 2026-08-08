Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 9 août 2026

QUÉBEC, le 8 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour le 9 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Présence au Grand Prix de Trois-Rivières

Heure : 12 h 00

Lieu : Trois-Rivières, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, de Mme Sonia Lebel, ministre de l'Éducation et députée de Champlain, de M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de Mme Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la première ministre du Québec, 581 989-6037, [email protected]