Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 9 août 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
08 août, 2026, 14:37 ET
QUÉBEC, le 8 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour le 9 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Présence au Grand Prix de Trois-Rivières
Heure : 12 h 00
Lieu : Trois-Rivières, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée de M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, de Mme Sonia Lebel, ministre de l'Éducation et députée de Champlain, de M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de Mme Amélie Dionne, ministre du Tourisme.
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la première ministre du Québec, 581 989-6037, [email protected]
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