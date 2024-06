Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

École de technologie supérieure

Mme Naella-Kathy Baig est nommée, à compter du 10 juin 2024, directrice générale de l'École de technologie supérieure. Mme Baig était vice-présidente au développement et au positionnement et directrice principale opérations en transports, Montréal Métropolitain au sein de Stantec Experts-conseils.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mmes Lyne Olivier et Gina Tremblay sont nommées membres du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mme Monique F. Leroux est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Société de la Place des Arts de Montréal

M. Guillaume Thérien est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

