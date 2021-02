Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des transports du Québec

Mme Rébecca Branchaud est nommée, à compter du 22 février 2021, membre de la Commission des transports du Québec. Mme Branchaud est avocate à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Infrastructures technologiques Québec

Mme Michèle Demers est nommée, à compter du 11 février 2021, vice-présidente d'Infrastructures technologiques Québec. Mme Demers est directrice générale à la gouvernance, à la performance et aux services à la gestion par intérim de cet organisme.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme France Dionne est nommée de nouveau régisseuse et vice-présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Karolyne Gagnon est nommée membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Mme Julie Gingras est nommée membre et désignée vice-présidente du conseil d'administration de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Denis Champagne et Mme Monique Duhaime sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

M. Vincent Guimont est nommé membre du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

