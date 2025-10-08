Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

Mme Linda Frenette est nommée de nouveau vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Georges Lanmafankpotin est nommé de nouveau membre additionnel à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Tribunal administratif du travail

MM. Christian Drolet et Yves Lemieux sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Mme Karine Provencher est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs .

