Bilan de la session parlementaire de l'automne 2025 - Des gestes concrets qui font avancer le Québec

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Dans son bilan de fin de session, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a présenté les gestes concrets réalisés dans le cadre du plan ambitieux dévoilé en septembre, articulé autour des quatre grands champs d'action identifiés lors du discours inaugural.

Au premier rang des avancées, il a rappelé l'entente de principe conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) qui, une fois entérinée, permettra la prise en charge d'un plus grand nombre de patients et patientes par les médecins de famille et de changer durablement le mode de rémunération des médecins.

Économie et portefeuille des Québécois

Le premier ministre a également rappelé le lancement de sa nouvelle vision économique très ambitieuse dans laquelle Hydro-Québec joue un rôle important pour, entre autres, faire contrepoids aux impacts négatifs des décisions prises par le président des États-Unis, Donald Trump. Le gouvernement compte rester très actif pour aider les entreprises à réaliser leurs projets. C'est important pour l'économie du Québec, et en particulier de nos régions.

Comme le prévoit également cette vision, le projet de loi no 5 qui a été déposé met en place un processus plus rapide et plus simple pour les projets prioritaires et d'envergure nationale, avec pour objectif de renforcer l'économie, de stimuler la création d'emplois et de consolider le rattrapage économique amorcé au cours des dernières années.

Le premier ministre est également revenu sur la mise à jour économique grâce à laquelle 8,3 G$ seront investis pour protéger le pouvoir d'achat et l'économie du Québec. Au total, ce sont 5,9 G$ qui seront remis dans le portefeuille des Québécois par l'entremise de différentes mesures, dont la baisse des taux de cotisation au Régime des rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale pour les travailleurs. Depuis 7 ans, le gouvernement a remis en moyenne 950 $ par année dans le portefeuille des Québécois. Avec la hausse du coût de la vie, il est plus important que jamais de poursuivre cet effort.

Afin de répondre aux incertitudes créées notamment par la nouvelle administration américaine, la mise à jour prévoit également un soutien financier important pour les entreprises des secteurs de la forêt, de l'agriculture et des pêcheries, qui sont essentiels pour la vitalité économique de nos régions.

Efficacité de l'État

Il faut sortir l'État de sa camisole de force afin de le rendre plus efficace. Pour y arriver, des mesures concrètes ont été annoncées au cours des trois derniers mois, notamment afin de réduire la taille de l'État. Une réduction de 2000 équivalents temps complet (ETC) a déjà été réalisée. L'opération se poursuit et d'ici 2027, le gouvernement prévoit une diminution totale de 5000 ETC.

Avec le dépôt du projet de loi no 7, le gouvernement du Québec envoie un signal clair quant à sa détermination à réduire la bureaucratie et à s'assurer que l'État revienne à sa mission première de service aux citoyens.

Le gouvernement du Québec souhaite aussi faciliter la vie de nos petites et moyennes entreprises (PME), comme en témoigne le dépôt du projet de loi no 11 qui fixe comme objectif le principe du « deux pour un » afin d'alléger le fardeau administratif des PME québécoises. Ainsi, deux formalités administratives seront éliminées chaque fois que le gouvernement en ajoutera une nouvelle.

Malgré les résistances, la modernisation du régime syndical est nécessaire. Le gouvernement s'est donné les moyens de protéger la population des conflits de travail qui l'affectent démesurément avec l'adoption de la loi 14. Et afin de s'assurer d'une plus grande transparence de la part des instances syndicales, le projet de loi no 3 a été déposé.

Enfin, le premier ministre a rappelé qu'afin de rendre le gouvernement plus efficace et de donner plus de marge de manœuvre pour les projets, notamment dans nos régions, les délais d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement ont été réduits, sans pour autant que l'on fasse de compromis sur les exigences.

Sécurité

Le Québec doit rester un des lieux les plus sécuritaires au monde. Le gouvernement a donc déposé le projet de loi no 13, afin de se doter de moyens additionnels pour renforcer le sentiment de sécurité des Québécois en s'attaquant directement aux groupes criminels, aux délinquants sexuels et au fléau de la violence conjugale.

Identité

Le gouvernement continue de défendre l'identité et les valeurs québécoises. Le dépôt du projet de loi no 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, constitue un geste historique pour protéger, renforcer et rassembler les Québécois. Cette loi nous donnera l'occasion de protéger notre culture, notre territoire, notre patrimoine, notre langue et nos valeurs fondamentales, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la laïcité de l'État.

Le dépôt du projet de loi no 9 marque également un geste fort pour renforcer l'importance de la laïcité dans l'identité québécoise. Six ans après l'adoption de la loi 21, le message était clair : il fallait aller plus loin. Cette loi vise à protéger les choix que nous avons effectués en tant que société et à défendre nos valeurs fondamentales comme l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le premier ministre a également rappelé qu'un de nos plus grands défis pour protéger notre identité est l'immigration. Le Québec est accueillant, les immigrants sont une richesse, mais à Montréal et à Laval, la capacité d'intégration est dépassée, ce qui met une pression insoutenable sur le français. Le gouvernement fédéral doit enfin agir pour réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval.

Citation :

« Au début de l'automne, j'ai lancé le plan du gouvernement pour la dernière année, un plan très ambitieux. Et on peut dire que cette session, on a posé des gestes concrets et forts pour continuer à protéger notre identité et notre économie, mais aussi pour offrir à la population un État plus efficace et performant et un Québec sécuritaire. Tout changement amène de la résistance, c'est normal, mais je suis très fier de ce qu'on a osé faire. On avance pour les Québécois. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]