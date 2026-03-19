Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

M. Réjean Houle est nommé, à compter du 4 avril 2026, sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat à la jeunesse au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. M. Houle est administrateur d'État.

Centre de services scolaire des Affluents

Mme Marie-Claude Huberdeau est nommée, à compter du 30 mars 2026, directrice générale du Centre de services scolaire des Affluents. Mme Huberdeau est directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières.

Régie du bâtiment du Québec

M. Simon Larose est nommé, à compter du 13 avril 2026, régisseur de la Régie du bâtiment du Québec. M. Larose est avocat au ministère de la Justice.

Mme Marie-Anne Polonia est nommée, à compter du 13 avril 2026, régisseuse de la Régie du bâtiment du Québec. Mme Polonia est directrice des affaires juridiques et de la qualification professionnelle au sein de la Corporation des maîtres électriciens du Québec.

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études

MM. Francis Brousseau et Pierre Vigeant ainsi que Mme Elizabeth Perez sont nommés de nouveau membres du Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études.

Mmes Vittoria Catania, Marie-Pier Elias et Emilie Tremblay sont nommées membres de ce comité.

Office de la protection du consommateur

Mme Christine Morin est nommée de nouveau membre de l'Office de la protection du consommateur.

Société du Palais des congrès de Montréal

Mme Josée Noiseux est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321