Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

M. Marc Leduc est nommé, à compter du 15 octobre 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. M. Leduc est directeur général des mandats stratégiques au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Ministère des Transports

M. Jean Séguin est nommé, à compter du 21 octobre 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Transports. M. Séguin est sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

M. Patrick Murphy-Lavallée est nommé, à compter du 28 octobre 2019, président‑directeur général adjoint au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. M. Murphy-Lavallée est directeur général adjoint, affaires universitaires et développement des processus du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

M. Jocelyn Savoie est nommé membre du conseil d'administration de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Tribunal des droits de la personne

Mme Myriam Paris est nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

