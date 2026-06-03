Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Marie Grégoire est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois

M. Jean-François Pressé est nommé directeur général du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois.

Commission des services juridiques

Mme Justine Gravel est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre et vice-présidente de la Commission des services juridiques. Mme Gravel est avocate au sein de DHC Avocats inc.

Coroner

Mme Marilynn Morin est nommée, à compter du 15 juin 2026, coroner à temps partiel. Mme Morin est coroner à temps plein.

Tribunal administratif du travail

M. Bruno-Pierre Allard est nommé, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. M. Allard est avocat, coordonnateur en droit du travail, médiateur et enquêteur en milieu de travail au sein de Chabot, Médiateurs-Avocats.

Mme Stéphanie Archambault est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Archambault est directrice de la Direction justice, équité, diversité et inclusion du Collège Ahuntsic.

Mme Jehanne Bédard est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Bédard est avocate et responsable de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels au sein de l'Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, Local 711.

Mme Zoé Boudreault est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Boudreault est avocate au sein de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Emilie Gagné est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Gagné est avocate au contentieux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Autorité des marchés financiers

Mmes Jacqueline Codsi et Hajar Jerroumi ainsi que M. Miville Tremblay sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

M. Alexandre Shee est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cet organisme.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321