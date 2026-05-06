Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

Mme Marie-Claude Lavallée est nommée sous-ministre associée au ministère des Finances. Mme Lavallée est également secrétaire associée du Conseil du trésor.

Mme Nathalie Giroux est nommée sous-ministre adjointe au ministère des Finances. Mme Giroux était secrétaire adjointe au Conseil du trésor.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Antonietta Melchiorre est nommée de nouveau membre et désignée de nouveau vice-présidente du Tribunal administratif des marchés financiers.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Mme Olga Farman et M. Nelson Gentiletti sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

Mme Mélanie Savoie est désignée vice-présidente du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Comité consultatif de l'environnement Kativik

M. Jasmin Bergeron est désigné vice-président du Comité consultatif de l'environnement Kativik.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mmes Nadine Bédard-St-Pierre, Miriane Bouthillier, Martyne Charland et Fanny Demontigny ainsi que M. Olivier Carrière sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil de la justice administrative

Mmes Véronique Emond et Lydia Milazzo sont nommées membres du Conseil de la justice administrative.

École nationale d'administration publique

Mmes Yolaine Arseneau, Chantal Beauvais et Mélanie Hillinger ainsi que MM. Patrice Cardinal et Bachir Mazouz sont nommés membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Société québécoise des infrastructures

MM. Daniel Gilbert et Denis Lebel ainsi que Mme Paule-Anne Morin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321