Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 2 mai 2026

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 2 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie de la première phase de livraison de l'Espace Riopelle du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

Heure : 15 h

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard.

Bal national du MNBAQ (fermé aux médias)

Heure : 18 h 45

Lieu : Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]