Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 5 mai 2026

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 5 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Discours inaugural



Heure : 14 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Cocktail post discours inaugural (fermé aux médias)



Heure : 15 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]