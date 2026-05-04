Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 5 mai 2026

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Cabinet de la première ministre

04 mai, 2026, 18:25 ET

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 5 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Discours inaugural

Heure : 14 h
Lieu :   Assemblée nationale, Québec

Cocktail post discours inaugural (fermé aux médias)

Heure : 15 h
Lieu :   Assemblée nationale, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source :  Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]

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