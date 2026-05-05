Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 6 mai 2026

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 6 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Annonce importante pour Airbus et le programme A220 en présence du premier ministre du Canada, M. Mark Carney

Lieu : Mirabel, Québec

Visite des installations

Heure : 13 h 50

Seuls les médias accrédités par Élodie Masson et qui font partis du pool seront admis pour la visite des installations.

Conférence de presse

Heure : 14 h 25

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, M. Bernard Drainville, de la députée de Mirabel, Mme Sylvie d'Amours, et de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Annabelle Duchesne au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-801, [email protected]