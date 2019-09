Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

M. Mathieu Gervais est nommé, à compter du 23 septembre 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie et de l'Innovation. M. Gervais est directeur général du développement économique au ministère des Finances.

Conseil supérieur de l'éducation

MM. Jean Bernatchez et Christian Blanchette ainsi que Mmes Lise Bibaud, Julie Brunelle, Nathalie Dionne, Sylvie Fortin Graham et Michelle Fournier sont nommés de nouveau membres du Conseil supérieur de l'éducation.

Mme Janine Metallic et M. Eduardo Schiehll sont nommés membres de ce conseil.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Mmes Suzy Basile, Dorothée Charest Belzile, Nadia Duguay et Kimberly Sawchuk ainsi que MM. Jérôme Lussier et Bernard Tremblay sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

MM. Julien Bilodeau, Réal Jacob et Vincent Larivière sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de ce fonds.

M. Pierre Lafleur est nommé observateur de ce même fonds.

Université Laval

Mme Andrée-Lise Méthot est nommée membre du conseil d'administration de l'Université Laval.

Université du Québec à Montréal

Mme Nathalie Maillé est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal

Université du Québec en Outaouais

M. Patrick Duguay est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

Mme Diane Godmaire est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette université.

