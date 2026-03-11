Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Mme Caroline Dufour est nommée, à compter du 12 mars 2026, directrice générale du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Mme Dufour est directrice générale par intérim de ce centre.

Société de télédiffusion du Québec

M. Hugues Sweeney est nommé, à compter du 16 mars 2026, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de télédiffusion du Québec. M. Sweeney est ex-vice-président principal, Création, au sein de Studio TAIT Montréal inc.

Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux

M. Frédéric Allard est nommé de nouveau membre du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.

MM. Eric Bourgoin et Said El Guezar sont nommés membres de ce comité.

Conseil de la magistrature

M. Pierre-David Cyr est nommé membre du Conseil de la magistrature.

Institut national de la recherche scientifique

M. Guy Arteau et Mme Dannye Therrien sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

