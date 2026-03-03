Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 4 mars 2026
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
03 mars, 2026, 21:18 ET
QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 4 mars 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu : Rencontre virtuelle
