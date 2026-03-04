Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Michel Léveillé est nommé de nouveau secrétaire général associé à la communication gouvernementale au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de la Culture et des Communications

Mme Nathalie Verge est nommée de nouveau sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Alain Sans Cartier est nommé de nouveau sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Centre de services scolaire de la Capitale

Mme Mireille Dion est nommée, à compter du 5 mars 2026, directrice générale du Centre de services scolaire de la Capitale. Mme Dion est directrice générale par intérim de ce centre.

Coroner

Mme Josée Bédard est nommée, à compter du 9 mars 2026, coroner à temps plein. Mme Bédard est coroner en chef adjointe.

Mme Karine Spénard est nommée, à compter du 9 mars 2026, coroner en chef adjointe. Mme Spénard est coroner à temps plein.

Commission de la construction du Québec

MM. Carl Dufour, Félix-Antoine Ferland et Alexandre Ricard sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

M. Michel Trépanier est nommé de nouveau membre de ce conseil d'administration.

Comité scientifique sur les maladies professionnelles

Mme Martine Baillargeon est nommée membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.

Société du Centre des congrès de Québec

Mme Renée Laflamme est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

Société du Palais des congrès de Montréal

Mme Lisa Swiderski est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321