Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Tourisme

Mme Marie-Ève Bédard est nommée, à compter du 16 février 2023, sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme. Mme Bédard est sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

MM. Michel Blais et Richard Wieland sont nommés de nouveau membres et vice-présidents de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Office des professions du Québec

Mme Dominique Derome est nommée, à compter du 20 février 2023, membre et présidente de l'Office des professions du Québec. Mme Derome est directrice des services administratifs, du secrétariat général et des communications de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Régie de l'énergie

M. François Émond et Mme Esther Falardeau sont nommés de nouveau régisseurs de la Régie de l'énergie.

Comité paritaire et conjoint de la Sûreté du Québec

M. Bernard Caron est nommé président du comité paritaire et conjoint de la Sûreté du Québec.

Institut national de la recherche scientifique

M. Claude Guertin est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Société du Plan Nord

M. Jean Dupuis est nommé membre du conseil d'administration de la Société du Plan Nord.

Mme Cynthia Gill est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

