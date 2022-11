Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Culture et des Communications

Mme Annie Grand-Mourcel-Brosseau est nommée sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la jeunesse au ministère de la Culture et des Communications. Mme Grand-Mourcel-Brosseau était secrétaire adjointe à la jeunesse au ministère du Conseil exécutif.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Ferembach était sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l'Éducation.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. Youri Rousseau est nommé secrétaire associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du trésor. M. Rousseau était sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère de la Sécurité publique.

Sûreté du Québec

M. Ronald Boudreault est nommé, à compter du 10 novembre 2022, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

Office franco-québécois pour la jeunesse

Mme Sophie B. Lemay est nommée membre du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

