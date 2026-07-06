Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 7 juillet 2026

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 7 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Présence à la cérémonie commémorative à la mémoire de Mohamed Lamine Benredouane, policier du SPVM

Heure : 10 h 00

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantale Rouleau.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]