Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Mario Wilfrid Limoges est nommé, à compter du 6 décembre 2021, délégué du Québec à Chicago, aux États-Unis. M. Limoges est sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Comité de déontologie policière

M. Marc-Antoine Adam est nommé, à compter du 10 janvier 2022, membre et désigné président du Comité de déontologie policière. M. Adam est administrateur d'État au ministère du Conseil exécutif.

Mme Sylvie Séguin est nommée de nouveau membre et désignée vice-présidente, à compter du 10 janvier 2022, du Comité de déontologie policière. Mme Séguin est membre de ce comité.

Mme Lysane Cree est nommée, à compter du 10 janvier 2022, membre du Comité de déontologie policière. Mme Cree est membre à temps partiel de ce comité.

Mme Edith Crevier est nommée, à compter du 29 novembre 2021, membre du Comité de déontologie policière. Mme Crevier est avocate en litige à la Régie du bâtiment du Québec.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

Mmes Vanessa Chalifour et Mélanie Savoie sont nommées membres du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Coroners

Mmes Anne-Frédérique Dupriez, Geneviève Garneau, Vania Jimenez, Gertrude Morin et Sabrina Narbonne sont nommées, à compter du 6 décembre 2021, coroners à temps partiel.

Société québécoise des infrastructures

M. Daniel Gilbert et Mme Paule-Anne Morin sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

Télé-université

Mmes Maria Giustina Corsi et Noëlla Lavoie sont nommées de nouveau membres du conseil d'administration de Télé-université.

Université du Québec à Montréal

M. Marc Rémillard est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Université du Québec en Outaouais

M. Adel El Zaïm est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

