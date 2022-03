Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

M. Lawrence Rosenberg est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. Patrick Altimas est nommé de nouveau membre à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

M. Jean-Pierre Gagné est nommé de nouveau membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Corporation d'urgences-santé

M. François Charpentier est nommé, à compter du 11 avril 2022, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Corporation d'urgences-santé. M. Charpentier est ex-directeur général adjoint opérationnel de cette corporation.

Société québécoise des infrastructures

Mme Caroline Bourgeois est nommée, à compter du 4 avril 2022, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société québécoise des infrastructures. Mme Bourgeois est vice-présidente de cette société.

Tribunal administratif du Québec

M. Marcel Bernier est nommé, à compter du 18 avril 2022, membre psychologue du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Bernier est psychologue au centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval.

Mme Cynthia Brosseau est nommée, à compter du 18 avril 2022, membre travailleuse sociale du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Brosseau est travailleuse sociale à l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Mme Marion Lepage est nommée, à compter du 18 avril 2022, membre psychologue du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Lepage est coordonnatrice par intérim du continuum santé mentale adulte Dorval-Lachine-LaSalle et accès sud-ouest Verdun à la Direction des programmes santé mentale et dépendances de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

M. Martin Roberge est nommé, à compter du 18 avril 2022, membre travailleur social du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Roberge est travailleur social et superviseur-conseil au Service de l'enseignement pluridisciplinaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Mme Marie-Andrée Tanguay est nommée, à compter du 18 avril 2022, membre travailleuse sociale du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Tanguay est coordonnatrice professionnelle et cheffe d'équipe au niveau de soins alternatifs et suivi des usagers hébergés à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Université du Québec

M. Hugo Cyr est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

