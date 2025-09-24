Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Mme Elisa Valentin est nommée, à compter du 6 octobre 2025, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse. Mme Valentin est sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Régie de l'énergie

Mme Esther Falardeau est nommée, à compter du 25 septembre 2025, pour exercer les pouvoirs du président de la Régie de l'énergie lors de son absence. Mme Falardeau est régisseuse de cette régie.

Retraite Québec

Mme Geneviève Bernard est nommée, à compter du 25 septembre 2025, vice-présidente de Retraite Québec. Mme Bernard est directrice générale de la planification et de la performance de cet organisme.

Société québécoise des infrastructures

Mme Caroline Fontaine est nommée, à compter du 29 septembre 2025, vice-présidente de la Société québécoise des infrastructures. Mme Fontaine est sous-ministre adjointe au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Fonds de recherche du Québec

M. Christian Agbobli est nommé, à compter du 1er octobre 2025, membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Véronique Gagnon est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Société des établissements de plein air du Québec

M. Marc Ouellet est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.

Société des loteries du Québec

Mme Ann MacDonald est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

