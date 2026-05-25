Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 26 mai 2026

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 26 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec M. Charles Émond, président et chef de la direction de La Caisse de dépôt et placement du Québec (fermé aux médias)

Heure : 10 h 30

Lieu : Québec, Québec

Période de questions et réponses orales

Heure : 14 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]