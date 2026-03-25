Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des partenaires du marché du travail

M. Jean Lortie est nommé de nouveau membre et président de la Commission des partenaires du marché du travail.

Mme Anouk Collet est nommée de nouveau membre de cette commission.

Mme Michelle LLambias Meunier est nommée membre de cette même commission.

Tribunal administratif du logement

Mme Anne-Marie Dodds est nommée, à compter du 13 avril 2026, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Dodds est avocate au sein de Santé Québec.

M. Éric Martineau est nommé, à compter du 13 avril 2026, membre du Tribunal administratif du logement. M. Martineau est avocat de ce tribunal.

M. Stéphan Samson est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

M. Maxim Veillette est nommé, à compter du 13 avril 2026, membre du Tribunal administratif du logement. M. Veillette est directeur des bureaux d'aide juridique de Shawinigan et La Tuque du Centre communautaire juridique de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Tribunal administratif du travail

M. Jean Grégoire ainsi que Mmes Marie-Claude Lavoie et Ann Quigley sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Société des alcools du Québec

Mme Stéphanie Raymond-Bougie est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Société des loteries du Québec

M. Alain Trudeau est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321