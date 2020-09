Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Mme Louise Poissant est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Société de développement des entreprises culturelles

Mme Cécile Branco-Côté est nommée présidente de la Commission des métiers d'art de la Société de développement des entreprises culturelles.

Mme Nicole Saint-Jean est nommée membre du conseil d'administration de cette société et présidente de la Commission du livre et de l'édition.

M. Philippe Archambault est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette société.

M. Marc Boutet et Mme Émilie Grandmont-Bérubé sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

M. Louis-Philippe Drolet est nommé membre du conseil d'administration de cette société.

Mmes Suzanne Guèvremont, Josée Robillard et Anne Vallières sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette même société.

