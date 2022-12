Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Stéphane Le Bouyonnec est nommé de nouveau secrétaire général associé chargé du Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité au ministère du Conseil exécutif.

Mme Josiane Lamothe est nommée, à compter du 4 janvier 2023, secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif. Mme Lamothe est directrice générale des communications affectée au ministère des Transports et de la Mobilité durable au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Isabelle Bemeur est nommée, à compter du 19 décembre 2022, sous-ministre adjointe au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Bemeur est directrice générale des Services à la clientèle de l'Ouest à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Stéphane Bergeron est nommé, à compter du 4 janvier 2023, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Bergeron est directeur des services professionnels et des affaires médicales du CHU de Québec - Université Laval.

Centre universitaire de santé McGill

Mme Lucie Opatrny est nommée, à compter du 30 janvier 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre universitaire de santé McGill. Mme Opatrny est sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Curateur public

M. Owen-John Peate est nommé, à compter du 9 janvier 2023, adjoint au curateur public. M. Peate est sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Retraite Québec

M. Daniel Charbonneau est nommé de nouveau vice-président de Retraite Québec.

Service de police de la Ville de Montréal

M. Fady Dagher est nommé, à compter du 19 décembre 2022, directeur du service de police de la Ville de Montréal. M. Dagher est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil.

Tribunal administratif du Québec

M. Jérôme Dannet est nommé, à compter du 9 janvier 2023, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Dannet est avocat au sein de la firme Dannet J. Robert, avocats.

Mme Sarah-Anne Savoie est nommée, à compter du 9 janvier 2023, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Savoie est cheffe du service des affaires juridiques au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Mme Lyne Vanier est nommée, à compter du 9 janvier 2023, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Vanier est psychiatre au Centre médical de la base des Forces canadiennes Valcartier.

Université du Québec

M. Alexandre Cloutier est nommé, à compter du 16 décembre 2022, président de l'Université du Québec. M. Cloutier est vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

Mme Joëlle L'Heureux est nommée membre et présidente du comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

MM. Yves Morin et Gilles Paquin sont nommés membres de ce comité.

Hydro-Québec

M. David Bahan est nommé membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Tribunal des droits de la personne

Mme Djénane Boulad est nommée de nouveau assesseure au Tribunal des droits de la personne.

