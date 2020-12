Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mme Guylaine Marcoux est nommée, à compter du 7 décembre 2020, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mme Marcoux est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société d'habitation du Québec.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mme Caroline Barbir est nommée, à compter du 3 décembre 2020, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Mme Barbir est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Commission des transports du Québec

Mme France Boucher est nommée de nouveau membre et présidente de la Commission des transports du Québec.

La Financière agricole du Québec

M. André Houle est nommé, à compter du 29 décembre 2020, vice-président de La Financière agricole du Québec. M. Houle est directeur principal du développement des programmes en assurance au Bureau du vice-président aux assurances et à la protection du revenu de La Financière agricole du Québec.

Société d'habitation du Québec

M. Jean-Pascal Bernier est nommé, à compter du 7 décembre 2020, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de la Société d'habitation du Québec. M. Bernier est vice-président de la Société d'habitation du Québec.

Tribunal administratif du Québec

M. Jacques Boulanger est désigné de nouveau vice-président du Tribunal administratif du Québec, responsable de la section des affaires sociales.

M. Michel Filion est nommé, à compter du 5 janvier 2021, membre psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Mme Ani Castonguay est nommée membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Institut national des mines

M. Sylvain Blais est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Mme Jovette Godbout est nommée membre du conseil d'administration de cet institut.

Société des établissements de plein air du Québec

Mme Marie A. Dumontier est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.

MM. Vincent Bernier et Simon Picard ainsi que Mme Marie-Christine Lambert sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mme Louise Lacoursière est nommée membre du conseil d'administration de cette même société.

