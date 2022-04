Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

M. Serge Bouchard est nommé, à compter du 25 avril 2022, sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Bouchard est sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

M. Alexandre Vézina est nommé, à compter du 18 avril 2022, sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie et de l'Innovation. M. Vézina est directeur général du développement économique territorial et des zones d'innovation à ce ministère.

Ministère de la Famille

Mme Élaine Raza est nommée, à compter du 25 avril 2022, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Raza est sous-ministre adjointe au ministère des Transports.

Ministère des Transports

Mme Andrée-Anne Gabra est nommée, à compter du 25 avril 2022, sous-ministre adjointe au ministère des Transports. Mme Gabra est directrice régionale de la gestion des locaux et gestion du portefeuille de la région du Québec au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Lambert Didier Toni est nommé, à compter du 25 avril 2022, sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Toni est sous-ministre adjoint au ministère de la Famille.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

M. Jean-Philippe Cotton est nommé, à compter du 25 avril 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. M. Cotton est président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Tribunal administratif du logement

M. Serge Adam est nommé de nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement.

Mmes Lucie Béliveau, Amélie Dion, Marie Eve Marcil, Mélanie Marois, Brigitte Morin et Marilyne Trudeau sont nommées de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

Université du Québec à Rimouski

M. Ramzi Belkacemi est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321